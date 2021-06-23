وزير الاقتصاد بألمانيا: تنظيم موكب المومياوات الرائع جعل مصر محط أنظار العالم

كتب- مصراوي:

استهل الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، خلال زيارته الحالية للعاصمة الألمانية برلين، لقاءاته الرسمية بعقد لقاء مع توماس بارايس Thomas Bareiß وزير الدولة بوزارة الاقتصاد والطاقة ومفوض الحكومة الفيدرالية للسياحة بألمانيا.

جاء ذلك في إطار اللقاءات الرسمية المكثفة التي يعقدها الوزير بالعاصمة الألمانية برلين لدفع الحركة السياحية إلى مصر.

واستهل Thomas Bareiß اللقاء بالترحيب بالدكتور خالد العناني ولقائه للمرة الثانية في ألمانيا، حيث كان اللقاء الأول لهما في سبتمبر الماضي.

وحرص بارايس على تهنئة وزير السياحة والآثار على حدث موكب المومياوات الملكية الذي نظمته مصر في أبريل الماضي وشهده العالم أجمع، معربا عن حرصه وأسرته على مشاهدة ومتابعة فعاليات هذا الحدث الاستثنائي، مشيدا بالتنظيم الرائع له والذي جاء بشكل يليق بمكانة مصر وحضارتها أمام العالم، لافتا إلى أن الموكب أسهم بشكل ملحوظ في زيادة شغف الألمان بالحضارة المصرية وتشجعيهم على زيارة مصر والاستمتاع بمعالمها السياحية المتميزة وحضارتها العريقة.

واستعرض العناني الجهود التي بذلتها الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، مشيرًا إلى الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي يتم تطبيقها في المنشآت السياحية والفندقية والمنتجعات السياحية والمتاحف والمواقع الأثرية والمطارات وشركات الطيران والأنشطة السياحية لضمان صحة وسلامة العاملين بالقطاع السياحي والسائحين والمواطنين.

وتحدث وزير السياحة والآثار عن الوضع الحالى الذي يشهده ملف السياحة بمصر، حيث شارك وزير الدولة بوزارة الاقتصاد والطاقة ومفوض الحكومة الفيدرالية للسياحة بألمانيا أرقام وأعداد السياحة الوافدة إلى مصر منذ استئناف الحركة السياحية في أول يوليو 2020، مؤكدًا أن أعداد السائحين في زيادة ملحوظة؛ خصوصاً منذ بداية عام 2021، لافتًا إلى أن متوسط أعداد السياحة الوافدة لمصر خلال الأشهر الثلاثة الماضية تخطى 500 ألف سائح شهرياً من 20 دولة في العالم، هذا بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة مصدرة للسياحية إلى مصر؛ مما يعكس ثقة الحكومات ومنظمي الرحلات والمواطنين بهذه الأسواق في دقة وسلامة الإجراءات الاحترازية التي تطبقها مصر بكل صرامة وجدية.

وأشار وزير السياحة والآثار أيضًا إلى أن ألمانيا تعد إحدى الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر، حيث زار مصر خلال عام 2018 وعام 2019 نحو مليون و700 ألف سائح ألماني في كل سنة.

وأكد وزير السياحة والآثار ضرورة النظر في تحذيرات السفر Travel Warning) ) بالنسبة للسفر إلى مصر حتى تعكس الوضح السياحي وخاصة في المنتجعات السياحية المصرية والتي تشهد أقل معدل إصابة في العالم؛ لما تتمتع به من أماكن مفتوحة وجو دافئ وشواطئ مشمسة ومناظر طبيعية خلابة بالإضافة إلى كثافة سكانية منخفضة، مما شجع السائحين على السفر إليها.

وتحدث وزير السياحة والآثار عن لقائه عددا كبيرا من ممثلى كبرى منظمي الرحلات السياحية الألمان خلال مشاركته كمتحدث رئيسي بالمائدة المستديرة التي نظمتها مؤسسة الشرق الأوسط والأدني الألمانيةNUMOV German Near and Middle East Association تحت عنوان "مصر"، والذين أعربوا عن رغبتهم الشديدة في قيام السلطات الألمانية باتخاذ قرار بتخفيف إجراءات حظر السفر للمنتجعات السياحية المصرية؛ خصوصاً في ظل وجود طلب كبير من السوق الألمانية لزيارة مصر والاستمتاع بمنتجاتها السياحية المختلفة والمتميزة.