الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بزيادة المعاشات 13%
كتب- أحمد عبدالمنعم:
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأربعاء قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 260 لسنة 2021 بزيادة المعاشات اعتبارًا من 1/7/2021 بنسبة 13%.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه في منتصف مارس الماضى، بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة بأجمالي نحو 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.
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