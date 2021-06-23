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الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بزيادة المعاشات 13%

02:27 م الأربعاء 23 يونيو 2021
الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بزيادة المعاشات 13%

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب- أحمد عبدالمنعم:
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأربعاء قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 260 لسنة 2021 بزيادة المعاشات اعتبارًا من 1/7/2021 بنسبة 13%.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه في منتصف مارس الماضى، بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة بأجمالي نحو 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.

زيادة المعاشات الرئيس السيسي قرار جمهوري صرف المعاشات

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