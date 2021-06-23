متحدث "مبادرة إحلال المركبات": نبحث تخفيض رسوم ترخيص "التوك توك" إلى الحد الأدنى

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمي لمبادرة إحلال المركبات بوزارة المالية، إن سيارات الميكروباص ستدخل ضمن الإحلال بداية من شهر يوليو المقبل؛ ضمن المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتهالكة مما أمضى 20 عامًا على تصنيعها، حيث تم البدء بالملاكي والتاكسي كمرحلة أولى، وجار الاستكمال.



وأضاف عوض، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، اليوم الأربعاء، أن إضافة التوك توك إلى المبادرة تنفيذًا لتكليفات الرئاسة بتوسيع مشاركة المواطنين في هذه المبادرة، وتم الإعلان عن مشاركة التوك توك؛ ولكن جرى التوجيه بتقنين وضع التوك توك، أي أن يكون له بيانات معتمدة في الجهات المعتمدة؛ مثل المرور والمحافظة، وسيحمل لوحات معدنية؛ نظرًا لما يعانيه الشارع المصري من التكاتك غير المرخصة.



وأشار المتحدث الرسمي لمبادرة إحلال المركبات بوزارة المالية إلى أن صاحب التوك توك لديه مساران؛ إما أن يقوم بترخيصه ويعمل عليه، وإما الترخيص وإدخاله في المبادرة.



وتابع عوض: بالنسبة إلى الشكاوى الخاصة من أصحاب التوك توك بارتفاع رسوم الترخيص؛ فإن هناك لجنة من جهات معنية تفحص الأمر لتخفيض الرسوم إلى الحد الأدنى، من أجل التيسير على أصحاب المركبات.