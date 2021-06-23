دار الكتب والوثائق تناقش تنمية العلاقات المصرية الأفريقية بعد ثورة يونيو

كتب- مصراوي:

تقيم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، ندوة بعنوان: "تنمية العلاقات المصرية الأفريقية بعد ٣٠ يونيو٢.١٣" يتحدث خلالها كل من الدكتور أحمد زكريا الشلق، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس، ومقرر اللجنة العلمية لمركز تاريخ مصر المعاصر، والدكتور السيد فليفل، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الدراسات الأفريقية جامعة القاهرة (مقرر الندوة)، والدكتور بدوي رياض مدرس التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الدراسات الأفريقية، وأحمد عسكر: الباحث بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام ، والدكتورة سالي فريد أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر المساعد بكلية الدراسات الأفريقية.

ووبحسب بيان، يأتي ذلك في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس ٢٤ يونيو في مقر الهيئة بكورنيش النيل، والندوة من تنظيم الإدارة المركزية للمراكز العلمية برئاسة الدكتور أشرف قادوس.

وتأتي الندوة في سياق حرص مركز تاريخ مصر المعاصر على تأكيد وترسيخ مفهوم الدور المصري في تطوير وتفعيل العلاقات المصرية الأفريقية بعد ثورة الثلاثين من يونيو.