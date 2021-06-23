"كهرباء مصر" توقع مذكرة تفاهم مع "هواوي" لتأسيس أكاديمية لتكنولوجيا المعلومات

كتب- مصراوي:

وقعت الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة هواوي مصر مذكرة تفاهم، لتأسيس أكاديمية متخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التي تستهدف بناء قدرات المهندسين العاملين بالشركة القابضة لكهرباء مصر وتطوير مهاراتهم وتدريبهم على التقنيات الحديثة.

وقع المذكرة المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، وفنسنت صن، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر، بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وتيري هي، الرئيس الإقليمي لشركة هواوي بشمال أفريقيا.

وأكد الوزير، في تصريح اليوم الأربعاء، أن مذكرة التفاهم تأتي إطار الاهتمام الكبير، الذي يوليه قطاع الكهرباء لتدريب العنصر البشري لمواجهة التحديات وبناء منظومة متكاملة قادرة على تحقيق التحول الرقمي بنجاح وسلاسة.

وشدد شاكر على أهمية التدريب لمواكبة التطور الهائل في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتحول الرقمي في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وسد الفجوة بين توفير المهندسين الموهوبين والطلب السريع لمتطلبات وظائف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في معظم المجالات والتقنيات المتقدمة.

وبموجب الاتفاقية، ستقدم هواوي مصر من خلال برنامجها الرائد لبناء القدرات (ICT Talent Bank) دورات تكنولوجية لتدريب واعتماد المتدربين من مختلف قطاعات الشركة القابضة لكهرباء مصر، واختيار عدد من المُدربين المعتمدين لكي يتولوا فيما بعد مسئولية تدريب باقي مهندسين وفنيين القطاعات، بالإضافة إلى توفير المحتوى الأكاديمي المتطور والمستخدم في التدريب على علوم الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وعلوم البيانات الضخمة وأمن الشبكات، والتدريب العملي في المختبرات الافتراضية.

كما أكد وزير الكهرباء على تطلع مصر لتعميق الروابط والعلاقات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية ،مع كل الدول حيث تحتل قضية تنشيط العلاقات المصرية مكانة متميزة لدى كافة الدوائر السياسية والدبلوماسية والشعبية المصرية.

وأشاد بعمق علاقات التعاون بين مصر الصين في مختلفة المجالات، مشيراً إلى التعاون القائم والمتمثل في تنفيذ قطاع الكهرباء المصري لعدد من المشروعات والبرامج بالتعاون مع الجانب الصيني من أجل الاستفادة من خبراتهم والتقدم التكنولوجي.

وأشار شاكر إلى التحول الكبير الذي حدث في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، كنتاج مثمر من العمل الجاد الذي استمر خلال سبع سنوات ، مؤكداً على مواصلة الجهود لتحقيق مزيد من التعاون والنجاحات.

من جانبه، أعرب الرئيس الإقليمي لشركة هواوي بشمال أفريقيا، عن اعتزاز هواوي بالشراكة الاستراتيجية مع الحكومة المصرية في مجالات التحول الرقمي والأمن السيبراني، مشيرًا إلى حرص الشركة على التطوير المستدام لأعمالها مما ساعدها في تحقيق نمو 11.1% خلال العام الماضي رغم تحديات فيروس كورونا.

وأشاد بالعلاقة الوثيقة التي تربط شركة هواوي بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري ، على مدار السبع سنوات الماضية في مجال التوزيع ونقل الكهرباء لتلبية متطلبات التنمية وتحقيق رؤية "مصر 2030"،التي تساهم الشركة في تحقيقها من خلال عدة محاور منها رفع كفاءة العنصر البشري وبناء أكاديميات في مجال التدريب وتوفير فرص عمل والاستثمار في مجال البحوث والتطوير.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر، إن رؤية هواوي مصر، تهدف إلى التعاون مع كافة الوزارات والقطاعات الحكومية، ومنها وزارة الكهرباء والطاقة لتمكين برنامج التحول الرقمي وتحقيق رؤية مصر 2030 بما يشمل المحاور الرئيسية، ومنها توفير نظام إيكولوجي لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومشاركة ونقل أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا وتطوير مهارات الكوادر البشرية.