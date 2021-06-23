بعد الجدل.. الإفتاء تصدر بيانا توضح فيه موعد الأيام القمرية لشهر ذو القعدة

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن الأيام القمرية من شهر ذو القعدة هي الخميس، و الجمعة 25 يونيو، و السبت 26 يونيو.

يأتي ذلك في الوقت الذي أثيرت فيه بعض التعليقات على "فيسبوك"، بسبب عدم موافقة ما أعلنته دار الإفتاء، للتقويم المدون في نتائج الحائط، والتي تؤكد أن اليوم هو الـ١٣ من ذو القعدة وليس الـ١٢ طبقا لما أعلنته دار الإفتاء.

وقالت دار الإفتاء: "نظرًا لكثرة التعليقات بخصوص الأيام الثلاثة القمرية في شهر ذي القعدة، نتيجة استطلاع الهلال في مصر لم توافق الحساب الفلكي، ولذلك فإن المكتوب في نتيجة الحائط غير موافق للرؤية الشرعية".

وأكدت دار الإفتاء المصرية إنها هي المسؤولة عن إعلان بداية الشهور الهجرية في مصر، والأيام البيض في شهر ذي القعدة، هي: الخميس 13 ذي القعدة الموافق 24 يونيو، و الجمعة 14 ذي القعدة الموافق 25 يونيو، و السبت 15 ذي القعدة الموافق 26 يونيو.

وتستطلع الدار الهلال من خلال اللجان الشرعية العلمية، التي تضم شرعيين ومختصين بالفلك، وعددها 7 لجان، موزعة في أنحاء جمهورية مصر العربية بطولها وعرضها، في أماكن مختارة من هيئة المساحة المصرية، ومن معهد الأرصاد بخبرائه وعلمائه، فيها شروط الجفاف وشروط عدم وجود الأتربة والمعوقات لرصد الهلال.

وكانت قد كشفت الحسابات الفلكية، عن أن هلال شهر ذي القعدة ولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثانية عشرة والدقيقة 53 ظهرًا بتوقيت القاهرة المحلي، يوم الخميس 29 من شوال 1442 هجريًا الموافق 10 يونيو.

وهو ما تسبب في الاختلاف في مواعيد الأيام القمرية، وعدم توافق الأيام بناء على رؤية الهلال والحسابات الفلكية.

وتُعد الأيام البيض هي أيام الليالي التي يكتمل فيها جِرْم القمر ويكون بدرًا، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من وسط كل شهر عربي، سُمِّيَت بذلك لأن القمر يكون فيها في كامل استدارته وبياضه؛ فالبياض هنا وصف للياليها لا لأيامها، وإنما وُصِفت الأيام بذلك مجازًا، وقد جاء تحديدُها بذلك في الأحاديث النبوية الشريفة؛ منها: حديث جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «صِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صِيَامُ الدَّهْرِ، وَأَيَّامُ الْبِيضِ صَبِيحَة ثَلاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ» رواه النسائي وإسناده صحيح كما قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح البارى".