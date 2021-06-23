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محافظ القاهرة: إزالة منطقة بطن البقرة بالكامل ونقل ١٨٤٩ أسرة للأسمرات

12:27 م الأربعاء 23 يونيو 2021
محافظ القاهرة: إزالة منطقة بطن البقرة بالكامل ونقل ١٨٤٩ أسرة للأسمرات

اللواء خالد عبد العال

كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة أنهت إزالة منطقة بطن البقرة العشوائية بحي مصر القديمة بنسبة ١٠٠%.

وأكد محافظ القاهرة أن أعمال الإزالة تمت تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتخلص من المناطق العشوائية بالعاصمة وتوفير مساكن لائقة وحياة كريمة لقاطنيها.

وأكد محافظ القاهرة أنه تم إزالة ٨١١ عقارا عشوائيا بالمنطقة، كما تم إخلاء وتسكين ١٨٤٩ أسرة تم نقلهم إلى مساكن حضارية بمشروع الأسمرات.

وأضاف محافظ القاهرة أن منطقة بطن البقرة كانت من أصعب المناطق العشوائية، وكان إزالتها حلم استطاعت الدولة أن تحققه مشيرًا إلى أن أعمال الإزالة قامت بتغيير حياة ما يقارب ٢٠٠٠ أسرة إلى الأفضل ، إلى جانب المساعدة في تنفيذ خطة الدولة للتطوير الشامل لمنطقة الفسطاط بالكامل وإعادة الشكل الحضاري لهذه المنطقة التاريخية.

وأكد محافظ القاهرة أن جميع الوحدات السكنية الجديدة التي نقل إليها المواطنون بالأسمرات مؤثثة ومزودة بكافة الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم لهم (وحدات صحية .. مركز شباب .. مدارس).

خالد عبد العال منطقة بطن البقرة مصر القديمة مشروع الأسمرات

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