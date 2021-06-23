جهاز مدينة الشروق ينفذ حملات لضبط المخالفات ومنع العشوائيات

كتب- محمد عبدالناصر:

قاد المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، حملة مكبرة لرفع الإشغالات بالتعاون مع قسم شرطة التعمير، أسفرت عن تحرير 15 محضر مخالفة، وذلك استمراراً للجهود المبذولة في الحفاظ على الواجهة الحضارية للمدينة ومنع أى مظاهر عشوائية.

وأوضح رئيس الجهاز، أن الحملة استهدفت 3 مجمعات تجارية بمركز خدمات الحى الثانى، وتمكنت من التحفظ على الإشغالات وتحرير محاضر للمخالفات التى تنوعت بين عدم وجود ترخيص، والتعدى على الممرات، كما تم إزالة الإشغالات بأماكن المشاة.

وفي سياق متصل، قال المهندس عبداللطيف بشارة: تم شن حملة أمنية لمراجعة موقف تصاريح تشغيل النقل الثقيل، أسفرت عن ضبط 10 مُعدات نقل ثقيل مخالفة لشروط التشغيل داخل مدينة الشروق والتحفظ عليه بمقر الجهاز، ضمن التعاون المشترك بين الجهاز وقسم شرطة التعمير بالمدينة فى التصدى لكافة أوجه العشوائية.

وأوضح رئيس الجهاز، أن المخالفات تمثلت فى العمل بدون تصريح لـ5 خلاطات خرسانة، و3 سيارات قلاّب، ولودر، وكذا سيارة قلاَّب أثناء إلقائها المخلفات فى غير الأماكن المخصصة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفى سياق متصل، أشار رئيس الجهاز إلى أنه تم التحفظ على 8 مركبات "تروسيكل " خاصة بالنباشين أثناء فرزهم للمخلفات حول صناديق القمامة مما يظهر المدينة بمظهر غير لائق، وتم تحرير المحاضر اللازمة ضدهم.

كما وجه بشارة، بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى بشن حملات تفتيش ومراقبة وضبط أى مخالفات ترتبط بصلاحية الأطعمة بالمنافذ حرصاً على الصحة العامة للمواطنين.

وأشار بشارة، إلى أنه تم تنفيذ الحملة على أقسام (الدواجن –اللحوم – الأسماك) بالسوق الحضارية "منافذ الخير"، للتأكد من صلاحية السلع، وكذا إلزام العارضين بإظهار قوائم الأسعار على السلع المعروضة، ولم يتم رصد مخالفات.

وأكد رئيس الجهاز، استكمال الحملات أيضاً على كافة المجمعات التجارية واتخاذ إجراءات فورية ضد المخالفين وذلك بهدف التأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين بمدينة الشروق.