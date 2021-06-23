"مياه القاهرة" تنجح في منع تسرب المياه أسفل خطوط مترو الأنفاق



كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، إنه تم الانتهاء من مشروع تغذية بديلة لمناطق السيدة زينب، والسيدة عائشة، والدرب الأحمر والقلعة، من محطة مياه الفسطاط، بديلا عن محطة روض الفرج، كحل سريع وعاجل للقضاء على مشكلة تسرب المياه أسفل خطوط مترو الأنفاق بمحطة مترو السيدة زينب، بقطر ٨٠٠ مم، وعمل الوصلات الخاصة وغرف المحابس.

وأضاف الشيمي، إن تكلفة المشروع بلغت نحو مليون و٥٠٠ ألف جنيه، وتم الانتهاء من أعمال الربط خلال ٧٢ ساعة، منذ الحصول تصاريح الحفر والتنسيق مع الحي وشبكات المعلومات ومحافظة القاهرة وإدارة المرور.

وأوضح أن خبرة وكفاءة المهندسين والفنيين بالشركة تمكنت من تعديل الخط دون قطع المياه والحفاظ على استمرار الخدمة دون تأثر حركة المترو والقضاء على التسرب بالكامل مع وضع مخطط كامل للإحلال والتجديد للخطوط القديمة والتي انتهى عمرها الافتراضي.

وأشار أن الشركة تمكنت من خلال التنسيق الكامل مع الأحياء من تحديد الخطوط البديلة والتي يمكن الاعتماد عليها بشكل كامل في توفير المياه لمناطق القلعة والسيدة زينب والسيدة عائشة والدرب الأحمر مع استمرار المتابعة اليومية من قطاعات الشركة المختلفة للخط الجديد حتى لا تتأثر أي منطقة واستمرار تقديم أفضل خدمة للمواطنين مؤكدا أن العمل استمر على مدار الساعة منذ اكتشاف التسرب ووفرت الشركة كافة الإمكانيات والطاقات للتعامل السريع ومنعه تماما.