Masrawy logo white

"اتحاد عمال حلوان" ينعي "ضحايا القطار" ويشكل لجنة للمتابعة وزيارة المصنع

12:03 م الأربعاء 23 يونيو 2021
"اتحاد عمال حلوان" ينعي "ضحايا القطار" ويشكل لجنة للمتابعة وزيارة المصنع

حادث قطار حلوان

كتب- يوسف عفيفي:
نعى الإتحاد المحلي لعمال حلوان برئاسة المهندس خالد الفقي نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، الضحايا المتوفين من حادث قطار حلوان وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وبحسب بيان اليوم، شكل الإتحاد لجنة لمتابعة تداعيات حادث القطار والذي وصل عدد ضحاياه إلى حالتي وفاة، و6 مصابين حتى الآن حسب بيان وزارة الصحة، وذلك بعدما اصطدم قطار محمل بالرخام، بسيارتي ميني باص، تابعتين لأحد المصانع المتخصصة في صناعة الملابس بمنطقة كفر العلو بحلوان .

وقال رئيس الاتحاد، إن "اللجنة" تتابع عن قرب تداعيات "الحادث"، وسوف تقوم خلال ساعات بزيارة المصنع الذي كان يعمل فيه الضحايا للوقوف على أخر تطورات تعويضهم والحصول على حقوقهم حسب اللوائح والقوانيين، وكذلك متابعة أو الوقوف على أسباب الحادث وملابساته، ومدى السماح للسيارات والمشاة بالمرور من مكان الحادث من عدمه، منعاً لتكرار هذه النوعية من الحوادث.

اتحاد عمال حلوان ضحايا القطار حادث قطار حلوان خالد الفقي

الخبر التالى:

الإسكان: طرح 45 محلاً تجارياً و17 وحدة مهنية وإدارية و4 صيدليات بـ3 مدن جديدة

كورونا.. لحظة بلحظة

498

إصابات اليوم

37

وفيات اليوم

799

متعافون اليوم

278295

إجمالي الإصابات

15935

إجمالي الوفيات

206852

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا