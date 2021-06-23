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البابا تواضروس يستقبل مسؤولًا أمميًّا لبحث ترتيبات إقامة مؤتمر دولي عن الهجرة

10:10 ص الأربعاء 23 يونيو 2021
البابا تواضروس يستقبل مسؤولًا أمميًّا لبحث ترتيبات إقامة مؤتمر دولي عن الهجرة

البابا تواضروس يستقبل رئيس بعثة الأمم المتحدة للهج

كتب- مينا غالي:
استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، صباح أمس الثلاثاء لوران دي بوك رئيس بعثة الأمم المتحدة للهجرة.

وعرض المسؤول الأممي على قداسة البابا أثناء اللقاء نشاط الأمم المتحدة في مجال رعاية اللاجئين على مستوى العالم والدور المصري في رعاية هؤلاء المتواجدين في مصر من مواطني الدول العربية الشقيقة.

كما عرض لترتيبات مؤتمر دولي عن الهجرة والدين، والذي من المنتظر إقامته في مصر قرب نهاية العام المقبل، وبحث مع قداسة البابا إمكانية مشاركة الكنيسة القبطية فيه.

بعثة الأمم المتحدة للهجرة البابا تواضروس لوران دي بوك رعاية اللاجئين

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