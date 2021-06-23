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مفتوح لكل الناس.. معلومات تهمك عن الممشى السياحي بمدينة العلمين الجديدة

01:56 ص الأربعاء 23 يونيو 2021
مفتوح لكل الناس.. معلومات تهمك عن الممشى السياحي بمدينة العلمين الجديدة

الممشى السياحي بمدينة العلمين الجديدة

كتب - محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس إسلام عبدالرحمن، مدير تنفيذ التشطيبات بمنطقة الأبراج بشركة المقاولين العرب، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 95% من منطقة الأبراج بالعلمين الجديدة، وبدأنا في تنفيذ الحوائط الزجاجية.

أضاف عبدالرحمن، خلال حوار تلفزيوني الثلاثاء، أن الممشى السياحي بطول 7 كيلومترات المرحلة الأولى، و7 كيلو في المرحلة الثانية، بمتوسط عرض 25 مترًا.

وأكد أن الممشى السياحي مفتوح طوال الوقت لكل الناس ولأي شخص، لافتًا إلى أنه يبعد 200 متر عن شاطئ البحر.

وتابع مدير عام التشطيبات لشركة المقاولون العرب أن شركة المقاولون العرب عملت الممشى وشبكات الصرف والمياه والبنية التحتية والتشطيبات الأخيرة للمدينة وكان لها دور كبير فيما تم بمدينة العلمين.

شركة المقاولين العرب منطقة الأبراج الممشى السياحي العلمين الجديدة

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