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العظمى 42.. الأرصاد تعلن طقس اليوم وغدًا

05:00 ص الأربعاء 23 يونيو 2021
العظمى 42.. الأرصاد تعلن طقس اليوم وغدًا

طقس حار

كتب - محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم وغدًا.

وأضافت الهيئة أن طقس الأربعاء حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأضافت الهيئة أن أبرز الظواهر الجوية عبارة عن نشاط للرياح على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة 36- 22، السواحل الشمالية 30- 21، جنوب سيناء 37 - 22، شمال الصعيد 37 - 22، جنوب الصعيد 42- 25.

وأكدت الهيئة أن طقس الخميس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأضافت الهيئة أن أبرز الظواهر الجوية عبارة عن نشاط للرياح على القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة 36- 22، السواحل الشمالية 30- 21، جنوب سيناء 37 - 22، شمال الصعيد 37 - 22، جنوب الصعيد 42- 25.

هيئة الأرصاد الجوية طقس حار الظواهر الجوية القاهرة الكبرى

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