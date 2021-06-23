Masrawy logo white

ارتفاع الحرارة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية حتى الإثنين المقبل

04:00 ص الأربعاء 23 يونيو 2021
ارتفاع الحرارة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية حتى الإثنين المقبل

طقس حار

كتب - محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس والظواهر الجوية خلال الفترة من الأربعاء إلى الإثنين المقبل، حيث يسود طقس حار على القاهرة معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على المناطق الجنوبية.

يوم الأربعاء 23 يونيو:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

يوم الخميس 24 يونيو:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب البلاد وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وأكدت الهيئة أنه اعتبارا من الجمعة المقبل ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

يوم الجمعة 25 يونيو:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

يوم السبت 26 يونيو:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

يوم الأحد 27 يونيو:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

يوم الإثنين 28 يونيو:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

هيئة الأرصاد الجوية الظواهر الجوية السواحل الشمالية درجات الحرارة

الخبر التالى:

مفتوح لكل الناس.. معلومات تهمك عن الممشى السياحي بمدينة العلمين الجديدة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
498

إصابات اليوم

37

وفيات اليوم

799

متعافون اليوم

278295

إجمالي الإصابات

15935

إجمالي الوفيات

206852

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:انخفاص لمستوى جديد.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا