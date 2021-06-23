ارتفاع الحرارة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية حتى الإثنين المقبل

كتب - محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس والظواهر الجوية خلال الفترة من الأربعاء إلى الإثنين المقبل، حيث يسود طقس حار على القاهرة معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على المناطق الجنوبية.

يوم الأربعاء 23 يونيو:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

يوم الخميس 24 يونيو:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب البلاد وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وأكدت الهيئة أنه اعتبارا من الجمعة المقبل ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

يوم الجمعة 25 يونيو:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

يوم السبت 26 يونيو:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

يوم الأحد 27 يونيو:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

يوم الإثنين 28 يونيو:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.