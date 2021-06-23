التمويل العقاري| 27 بنكًا وجهة تمويل تقدم قرض المبادرة

كتب- محمد عبدالناصر:

يتساءل راغبو الحصول على شقة بنظام التمويل العقاري عن جهات التمويل التي تقدم قرض التمويل العقاري، وفقا لمبادرات البنك المركزي.. وما هي مبادرة التمويل العقاري المعمول بها حاليا، في ظل انتظار المبادرة الرئاسية بفائدة 3%؟

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه البنك المركزي مارس الماضي بضرورة بلورة مبادرة جديدة للتمويل العقاري، تهدف إلى توفير وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بالتقسيط على 30 سنة بفائدة 3%، ومن المتوقع أن يعلن البنك المركزي عن التفاصيل النهائية لهذه المبادرة خلال الأيام القريبة المقبلة.

مبادرة التمويل العقاري المعمول بها حاليا فائدتها 7% لمحدودي الدخل و8% لمتوسطى الدخل، بأنظمة سداد تصل لـ20 سنة فقط، وتم إطلاق المبادرة نهاية 2019، أما المبادرة الجديدة الخاصة التمويل العقاري والتي من المتوقع أن تنطلق الأيام المقبلة تستهدف محدودي ومتوسطي الدخل، بفترة تقسيط تصل إلى 30 عامًا، بفائدة 3% فقط.

وبحسب موقع صندوق الإسكان الاجتماعي، تضم القائمة العديد من البنوك والشركات التي شاركت في المبادرة القديمة، ويتوقع يتم زيادتها في الفترة المقبلة والتي جاءت على النحو التالي:

1- البنك الأهلي

2- البنك التجاري الدولي

3- البنك العربي الأفريقي الدولي

4- البنك العقاري المصري العربي

5- البنك المصرى الخليجي

6- الشركة المصرية للتمويل العقاري

7- بنك الاتحاد الوطني

8- بنك الاستثمار العربي

9- بنك التعمير والإسكان

10- بنك التنمية الصناعية

11- بنك الشركة المصرفية العربية

12- بنك القاهرة

13- بنك القطري الوطني الأهلي

14- بنك الكويت الوطني

15- بنك المصرف المتحد

16- بنك بلوم

17- بنك فيصل الإسلامي المصري

18- بنك كريدي أجريكول

19- بنك مصر

20- بنك ناصر الاجتماعي

21- شركة الأهلي المتحد

22- شركة الأهلي للتمويل العقاري

23- شركة أملاك للتمويل العقاري

24- شركة تمويل للتمويل العقاري

25- شركة كونتكت للتمويل العقاري

26- شركة التعمير للتمويل العقاري (الأولى)

27- شركة العربي الأفريقي الدولي للتمويل العقاري

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