اشتراطات البناء أبرزها.. تفاصيل لقاء مدبولي مع رؤساء لجان البرلمان

القاهرة - مصراوي:

كشف عدد من نواب البرلمان، عن تفاصيل اللقاء الذي جمعهم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وقال عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، إن اللقاء ناقش قانون البناء الموحد والاشتراطات البنائية.

وأوضح الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، في مداخلة ببرنامج ٩٠ دقيقة الذي يذاع على قناة المحور، أن التواصل بين الحكومة والبرلمان تغير واختلف بشكل كامل عن الفترات السابقة وأصبح هناك تعاون كبير بين الوزراء والنواب، مشيرًا إلى أن التواصل المباشر بين النواب والوزراء والأجهزة التنفيذية ساهم بشكل كبير في حل مشاكل المواطنين.

وذكر أنه تم مناقشة المعوقات التي تواجه الشباب الذين يعملون بالخارج من حيث مشكلات التطعيم، وحصلنا على وعود بحل مشكلاتهم، مشيرا إلى لقاء مع رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة ولجنة الشباب والرياضة الأسبوع بعد المقبل.

بدورها، قالت النائبة نورا على عبد السميع رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إن لقاء رئيس الوزراء كان مميزا واستغرق ساعتين ونصف.

وتابعت: "لا يوجد أحد يفكر ماذا يقول، حيث يكون أي رأى بدون توجيهات حيث الآراء حرة".

وأشارت إلى أن هناك تواصل مستمر بين اللجنة بالبرلمان مع وزراء السياحة والطيران لمناقشة مختلف الملفات وحل المشكلات.

وبحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء دعا رئيس الوزراء رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب إلى دعم جهود الحكومة في تنفيذ هذه المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من خلال استمرار التحرك على الأرض، وممارسة تأثيرهم في تذليل بعض الصعوبات التي قد تواجه تنفيذ تلك المشروعات في دوائرهم، إلى جانب إقناع المواطنين خاصة من أهالينا البسطاء بأهمية هذه المشروعات في تحسين جودة حياتهم، مؤكدا أن هذا الأمر سيكون دفعة قوية للتنفيذ وفق البرامج الزمنية المحددة، خاصة مع توافر التمويل والقدرة التنفيذية لذلك، لافتا إلى أن دعم النواب في مواقع العمل من أول لحظة سيكون عنوان نجاح هذا المشروع الضخم، خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة أتمت حتى الآن 3 سنوات كاملة في مهمتها، منذ تشرفه بتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتولي المسئولية، مشيراً إلى أن الحكومة مرت بظروف شديدة القسوة والاستثنائية على مستوى العالم أجمع، ولكنها تمكنت بفضل الله من التعامل باحترافية مع أزمة فيروس كورونا في ضوء توجيهات القيادة السياسية، وتجنب حدوث أزمات كبيرة كما حدث في بعض بلدان العالم، مؤكدا أن كل مسئول أجنبي يزور بلدنا يؤكد أن الدولة المصرية تعتبر نموذجاً متميزا للغاية في إدارة هذه الأزمة، حيث تمكنت من السيطرة على هذه الجائحة الكبيرة، إلى جانب صمود الاقتصاد الوطني، معتبراً أن ذلك كان بفضل الله وتوفيقه، ودعم السلطة التشريعية لجهود الدولة في هذا الشأن، فضلا عن تفهم النواب للتحديات، متمنياً استمرار هذا النهج خلال المرحلة المقبلة في المشروع الكبير الخاص بـ "حياة كريمة".

وخلال اللقاء، أكد رئيس الوزراء على استمرار الحكومة في تنفيذ كافة المشروعات بمختلف القطاعات دون توقف، كما سيتم استكمال تنفيذ برامج متنوعة في الدولة تستهدف تغيير وجه الحياة للمواطنين.

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