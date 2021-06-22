7 مسارات.. تعرف على البرنامج الثقافي الكامل لمعرض الكتاب

كتب- مصراوي:

أقيم منذ قليل، بمركز المنارة بالتجمع الخامس، المؤتمر الصحفى لإعلان تفاصيل النسخة "52" لمعرض القاهرة الدولي للكتاب المقرر انعقاده في الفترة من 30 يونيو حتى 15 يوليو 2021 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرةالثقافة، والدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، وعدد من قيادات الوزارة والناشرين.

ويستعرض "مصراوي"، أبرز ملامح البرنامج الثقافي لفعاليات المعرض حيث تحدد سبع مسارات رئيسية كل مسار به أكثر من فرع على مدى 14 يومًا.

وتأتي هذه المسارات السبعة كالتالي:

- أنشطة وعروض الطفل (أفلام كرتون تثقيفية للأطفال منها مجموعة أفلام تعرض لأول مرة عن نهر النيل والحفاظ عليه- ومنها أفلام وأغنيات من رسوم فنان مصر الكبير "حجازي")، الثقافة التشكيلية (وفيها فرع يدعم تعميق الثقافة التشكيلية وتوضيح مدى تغلغلها عبر عصور مصر المختلفة، وكذا ورش تطبيقية لفنون الأسرة المصرية).

- الاهتمام بالقضايا الثقافية الراهنة (ومنها الاحتفال بمئويات رموز الثقافة والفنون المصرية كثروت عكاشة وصلاح عبدالصبور وعبدالمنعم مدبولي- واستضافة لأهم الكتاب والمفكرين الذين أثروا المكتبة العربية بمؤلفاتهم خلال العام الجاري).

- مسار الأقلام الإبداعية يستضيف هذا المسار كُتّاب الرواية والقصة القصيرة الذين قدموا إصدارات متميزة في العام الجاري والتي يعرضون لها على منصة المعرض.

- مسار الشعر والشعراء يستضيف مشاركات لأهم الشعراء المصريين والعرب من الأجيال الشعرية كافة.

- مسار اللقاءات الفكرية، حوارات مع رموز الكتابة والفن والثقافة المعاصرين من مصر والعالم العربي بل والعالم.

- مسار السينما والعروض المسرحية، يعرض أفلام سينمائية تناقش قضايا المجتمع المصري والعربي كما يعرض بعض من أحدث وأهم العروض المسرحية التي قدمتها وزارة الثقافة على مسارحها المختلفة في العام الجاري.

- كما تقوم فكرة النشاط الثقافي والفني هذا العام على تقديم جرعة مكثفة وجاذبة للمشاهد على منصة معرض القاهرة الدولي للكتاب، وفقًا لفلسفة جديدة في أنشطة الأون لاين بناءً على دراسة التجارب السابقة التي قدمتها وزارة الثقافة المصرية في هذا المجال وأيضا بناءً على دراسة التجارب العربية والدولية الأخرى والإفادة من الإيجابيات وتجنب السلبيات في تقديم الأنشطة الثقافية والفنية.

كما ترتقي المنصة في جانبها المتعلق بالفعاليات بذوق جمهور المعرض من خلال فواصل موسيقية يقدمها المبدعون من الموسيقيين المصريين الشباب والشابات أبناء وبنات دار الأوبرا المصرية وأكاديمية الفنون والهيئة العامة لقصور الثقافة.

وتضمن المؤتمر عرضًا لفيلم تسجيلي شمل كافة التفاصيل المتعلقة بفعاليات المعرض كما تضمن عرضا للمهندسة هبة الخولي ممثلة الشركة المتحدة للطباعة والنشر والخدمات الرقمية لكافة التفاصيل والخدمات المتعلقة بالمنصة الالكترونية الخاصة بالمعرض.