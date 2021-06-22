بعد القبض عليها.. ما مصير حنين حسام "فتاة التيك توك" بجامعة القاهرة؟

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عماد الفقي، أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة السادات، إن حكم محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة حنين حسام بالسجن 10 سنوات ليس حكما نهائيًا، إذ يسقط بمجرد القبض عليها نتيجة لكونه حكمًا غيابياً، وبإعادة الإجراءات.

وعاد الجدل من جديد بشأن قضية فتيات "التيك توك" في مصر، بعد الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة، الأحد، بحبس الناشطة على موقع تيك توك، حنين حسام، 10 سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه مصري، وكذلك الحكم على مودة الأدهم، وثلاثة آخرين بالحبس لمدة ست سنوات، وتغريم كل منهم مبلغ 200 ألف جنيه بتهمة "الاتجار بالبشر".

وأوضح الفقي لمصراوي، أنه بعد القبض عليها سيتم محاكمتها ومن الممكن تخفيف الحكم، لافتًا إلى أنها تستطيع استكمال دراستها وهي في السجن، فالحكم عليها بشكل نهائي لا يمنعها من استكمال دراستها.

كان الدكتور محمود علم الدين المتحدث الإعلامي باسم جامعة القاهرة، أكد أن جامعة القاهرة لم تصدر أى قرارات خاصة بشأن حنين حسام الطالبة بكلية الآثار، مؤكدا أنها ما زالت مقيدة حتى الآن بالكلية ولم تصدر أى قرارات رسمية بشأن فصلها حتى هذه اللحظة.

كامن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على فتاة الـ"تيك التوك" حنين حسام، تنفيذًا للحكم الصادر ضدها بقضية الاتجار بالبشر، بحسب محاميها حسين البقار.

وقال "البقار" تم القبض على موكلته، ويتقدم بطلب؛ لإعادة إجراءات محاكمة موكلته أمام الدائرة التي أصدرت الحُكم، وإنها ستظل محبوسة طوال المحاكمة.