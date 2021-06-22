رئيس جهاز العلمين الجديدة يوضح أهم المشروعات السكنية

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس وائل سمير، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، إن مدينة العلمين الجديدة من أهم مدن الجمهورية الثانية، والتي تم البدء في تنفيذها عام 2018، حيث تم استغلال الموقع لتنفيذ مدينة على طراز المدن العالمية السياحية، بجانب تنفيذ مشروعات غير موجودة إلا فيها.

وأضاف خلال حوار مع الإعلامي محمد شردي، ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة" مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك 5 آلاف وحدة سكنية، منها وحدات كثيرة جرى تسكينها بالفعل، مؤكدا أنه تم إلغاء فكرة المدينة الموسمية، حيث سيكون هناك عمالة قائمة في المنطقة الصناعية، بجانب الوحدات السكنية فيها، فضلا عن وجود شقق الإسكان المتوسط وسكن محدودي الدخل، بجانب سكن "داون تاون" وشقق الإسكان الفاخر.

وأوضح أن المرحلة الأولى للمدينة لم تبدأ ببناء الأبراج، بل بدأت بمحطة تحلية لمياه البحر بطاقة تحليه 150 متر مكعب يوميا التي تعمل حاليا، وجارٍ إنشاء محطة معالجة ثلاثية بطاقة 90 متر مكعب يوميا، بجانب محطة كهرباء بطاقة 550 ميجا فولت أمبير، وكل ذلك سيدخل للعمل في شهر سبتمبر المقبل.