بالتواريخ.. 16 يوما إجازة للمصريين في شهر يوليو 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

يشهد المصريون خلال شهر يوليو المقبل، عددًا من الإجازات والعطلات الرسمية والأسبوعية والتي تصل لـ16 يوما.

ويرصد مصراوي، أيام الإجازات والتي جاءت على النحو التالي:

9 عطلات رسمية:

يحصل العاملون في المؤسسات الحكومية والخاصة على 9 عطلات رسمية ما بين يومي الجمعة والسبت خلال شهر يوليو تبدأ من الجمعة 2 يوليو عطلة رسمية، والسبت 3 يوليو، والجمعة 9 يوليو، والسبت 10 يوليو، والجمعة 16 يوليو، والسبت 17 يوليو، بجانب أيام السبت 24 يوليو، والجمعة 30 يوليو، والسبت 31 يوليو .

إجازة ثورة 30 يونيو:

توافق ثورة 30 يونيو يوم الأربعاء، الأمر الذي ستضطر معه الحكومة، لتأخير الإجازة يومًا لتصبح الخميس 1 يوليو، لربطها بالعطلات الرسمية، وسيبدأ الشهر بإجازة الخميس احتفالا بثورة يونيو، يتبعه الجمعة والسبت عطلات رسمية لتصبح الإجازة 3 أيام متواصلة.

إجازة عيد الأضحى المبارك:

يقسم شهر يوليو الاحتفال بعيد الاضحى المبارك والذي يبدأ من يوم عرفات الموافق الإثنين 19 يوليو، وحتى يوم الجمعة رابع أيام العيد الموافق 23 يوليو.

ويحصل العاملون على 5 أيام متواصلة إجازة عيد الأضحى المبارك، ومن ضمنها يوم الجمعة الذي يُعد عطلة رسمية يتبعه السبت أيضا لتصبح الإجازة بداية من الاثنين وحتى السبت، على أن تكون العودة يوم الأحد 25 يوليو.

إجازة ثورة 23 يوليو

تمنح الحكومة يوم ثورة 23 يوليو إجازة للعاملين في الدولة، وتتوافق ثورة 23 يوليو مع رابع أيام عيد الاضحى المبارك، وعليه فإن الحكومة قد تضطر لتأخير تلك الإجازة إلى يوم آخر في آخر الأسبوع لتتم عدد الإجازات 16 يومًا خلال شهر يوليو القادم.