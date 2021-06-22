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يدمج الحضارات المصرية.. مصمم بوستر معرض القاهرة يكشف أسراره تنفيذه

08:04 م الثلاثاء 22 يونيو 2021
يدمج الحضارات المصرية.. مصمم بوستر معرض القاهرة يكشف أسراره تنفيذه

معرض القاهرة الدولي للكتاب _أرشيفية

كتب- مصراوي:

قال الفنان الدكتور أشرف رضا أستاذ الفنون الجميلة، مصمم بوستر الدورة ٥٢ من معرض القاهرة الدولي للكتاب، إن التصميم استوحى من الحضارات المصرية المختلفة، حيث يتوسط التصميم إله الحكمة عند المصريين القدماء (تحوت) وهو من أهم الآلهة المصرية، واعتبره المصريون القدماء أنه من علمهم الكتابة والحساب، حيث يصوًّر دائمًا في البرديات وعلى الجدران وهو ممسكًا بالقلم ولوح الكتابة، ونظيره الأنثوى الإلهة ماعت.

وأوضح "رضا"، لمصراوي، أن عنوان المعرض والشعار فمكتوب بالخط العربي (الثلث) الذي كان ينقش به زخارف المساجد والبيوت العربية في العصر المملوكي بما له من ثراء الحرف وقوته.

وأكد "رضا"، أن المعرض هذا العام في شكله الجديد يتماشى مع لغة العصر الرقمية، بسبب جائحة كوفيد ١٩، وضرورة التباعد المجتمعي، وتلافي التزاحم، ويذيل التصميم فكرة وشعار الدورة الثانية والخمسون، وهي "في القراءة.. حياة" تشجيعًا لشباب مصر الحديثة، والأجيال القادمة للقراءة والثقافة والمعرفة.

وقال: "اتخذت ألوان البوستر هذا العام مجموعة من ألوان البيئة المصرية، كلون الجدارية الفرعونية بخلفية البوستر أو درجات الألوان الترابية المختلفة، والبوستر بوجه عام يدمج الحضارات المصرية المتعددة معًا في تصميم واحد".

معرض القاهرة الدولي للكتاب أشرف رضا الفنون الجميلة بوستر معرض القاهرة الحضارات المصرية

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