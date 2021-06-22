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أكثر انتشارًا بـ 60%.. استشاري مناعة يحذر من متحوّر "دلتا" لكورونا (فيديو)

07:38 م الثلاثاء 22 يونيو 2021
أكثر انتشارًا بـ 60%.. استشاري مناعة يحذر من متحوّر "دلتا" لكورونا (فيديو)

الدكتور عبد الهادي مصباح، استشاري المناعة والفيروس

كتب - أحمد جمعة:
حذّر الدكتور عبد الهادي مصباح، استشاري المناعة والفيروسات وزميل الأكاديمية الأمريكية للمناعة، من متحور فيروس كورونا المعروف باسم "دلتا".

وقال مصباح في بث مباشر مع موقع مصراوي، إنه وفقًا لبيانات وزارة الصحة المصرية فإن "متحور دلتا" لم يصل إلى البلاد حتى الآن.

وأضاف: "في الأساس، ظهر متحور دلتا في جنوب الهند، وفي وقت كان المتحور الشائع هو ألفا الذي ظهر في إنجلترا، وسبب رعبا للعالم خلال الـ 8 شهور الماضية".

وأوضح استاذ المناعة أن متحور دلتا سريع الانتشار وينتقل بسرعة كبيرة بين المرضى بنحو 60% عن السلالات الأخرى، مما يتسبب في حدوث ضغط على المنظومة الصحية وزيادة عدد الإصابات والوفيات.

وأشار إلى أن هذا المتحور وصل لأكثر من 65 دولة حول العالم حالياً.

وتابع: "بلد مثل الهند بها انتشار كبير للغاية لهذا المتحور، وأي بلد تتراجع في إعطاء اللقاحات ستعاني من انتشار فيروس دلتا".

عبد الهادي مصباح متحور دلتا فيروس كورونا جنوب الهند

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