​"الزراعة" تنظم مدرسة حقلية للنخيل في الشرقية

البابا تواضروس يبحث مع عدد من الأساقفة شؤون الخدمة والكلية الإكليريكية

كتب- أحمد مسعد:

نظم مركز البحوث الزراعية، مدرسة حقلية بمحافظة الشرقية؛ تحت رعاية الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور عادل عبدالعظيم وكيل مركز البحوث الزراعية للارشاد والتدريب

وعقد الباحث خالد محمد عبد الحميد بالمعمل المركزي للنخيل بعقد مدرسة حقلية بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، بالتعاون مع مديرية الزراعة بالمحافظة، بحضور المهندس أشرف صلاح الدمرداش مدير عام إدارة الإرشاد بالشرقية، وعبد الرحمن السيد مدير عام الإدارة الزراعية بفاقوس وأخصائيين الإرشاد بالمركز وعدد من مزارعي النخيل والأشخاص المهتمين بزراعة نخيل البلح عن عمليات الخدمة الأرضية والرأسية السليمة التى تجرى على نخيل البلح وكيفية اجرائها ومدى تأثيرها الإيجابي على المحصول.

وتناولت المدارس الموضوعات التالية:-

- توضيح أهم أسباب الإصابة والممارسات الزراعية الخاطئة المتسببة في انتشار الإصابة بسوسة النخيل الحمراء

- توضيح أهمية رفع المخلفات خارج البستان لتقليل الإصابة بالآفات والأمراض.

- شرح مفصل عن مدى أهمية عملية التقويس و عملية التلقيح في نخيل البلح مع تغيير بعض المفاهيم الخاطئة المتبعة.