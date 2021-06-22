البيئة تدرس تنفيذ "التغويز اللاهوائي" للتخلص الآمن للمخلفات بكافة المحافظات

كتب - محمد نصار:

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إنه سيتم تنفيذ مشروع تحويل المخلفات لطاقة بتقنية "التغويز اللاهوائي" لأجل التخلص الآمن من المخلفات الصلبة البلدية والمخلفات الزراعية واستغلالها لإنتاج طاقة وسماد حيوي، على نطاق أوسع بباقي المحافظات؛ نظرا لكونه مشروعا صغيرا لا يستلزم استثمارات كبيرة وسيسهم في إصدار التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات لطاقة على تشجيع المستثمرين على الدخول في هذا المجال.

وأضافت فؤاد - في كلمتها خلال افتتاحها المشروع اليوم الثلاثاء بالفيوم - أن النموذج التجريبي للمشروع تم تمويله من قبل الاتحاد الأوروبى من خلال توفير التكنولوجيا وتدريب العاملين، وتنفيذ البرامج التوعوية.

وأوضحت أنه مشروع رائد يتم لأول مرة في مصر، حيث إنه يقوم بتحويل القمامة والمخلفات الزراعية لكهرباء وسماد، ويتم استخدام الغاز المتولد في تشغيل مولد الكهرباء ويتم ربط الكهرباء المنتجة على شبكة الكهرباء، كما تعمل الوحدة على إنتاج الكربون الحيوي الذي يعد من أحسن المخصبات الزراعية، حيث إنه يحول نحو 25% إلى 30% من مدخلات النظام إلى كربون حيوي.

وأشارت إلى أن المشروع ينتج 100 كيلو وات/ساعة من الطاقة الكهربائية من 100 كجم/ساعة من المخلفات، كما يهدف إلى توفير تكنولوجيا صديقة للبيئة تضمن التخلص من المخلفات بشكل آمن، ويستخدم نظام تكنولوجيا متطور ذو عائد اقتصادي يضمن الاستدامة.

ولفتت إلى أنه يحد من انتشار الأمراض المعدية الناتجة عن تراكم المخلفات والبعوض، ويمنع الحرق العشوائي للمخلفات وما ينتج عنه من تلوث للهواء وانتشار للغازات الملوثة، ويوفر أيضًا فرص عمل للشباب بالمناطق الريفية.

وتم تقديم شرح مبسط لفكرة المشروع القائمة على "التغويز اللاهوائي" حيث إنها عملية لا تحرق المخلفات الصلبة مباشرة بل تقوم بتكسير الجزيئات مع الحرارة وفصلها في غياب الهواء، وبعد ذلك يعاد تكوينها لتشكيل الغازات وهي خليط من غازات الهيدروجين وأول أكسيد الكربون وبعض غازات الميثان والإيثيلين وثاني أكسيد الكربون والكربون الحيوي.

من جهته، قال محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري"إن المحافظة تعمل على تذليل العقبات أمام المشروعات الخدمية والتنموية بما يعود بالنفع على المواطنين، لافتا إلى أنه تم اختيار المكان وتخصيص الأرض بالتنسيق مع وزارة البيئة".

وأوضح الأنصاري أن المشروع يعمل على تحويل المخلفات الصلبة والزراعية لإنتاج طاقة كهربائية وسماد عضوي، كما أنه يوفر فرص العمل، مشيرًا إلى أنه يجرى دراسة تنفيذ المشروع بقرية تونس السياحية.

وقد شهد افتتاح أول نموذج فى مصر لتحويل المخلفات لطاقة عن طريق التغويز اللاهوائى بقرية قلهانه التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم، الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، كريستيان بيرجر سفير الإتحاد الأوروبى والدكتور عمرو عبد المجيد مركز البيئة والتنمية للإقليم العربى وأوروبا "سيدارى"، والدكتور مارتينو ميلى مدير الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية، والدكتور على أبو سنة مساعد وزيرة البيئة للمشروعات.