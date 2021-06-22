مايا مرسي: المرأة رسخت أقدامها بقوة في مجال القضاء بدعم من السيسي

كتبت - نور العمروسي:

أعربت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة عن فخرها بأن المرأة المصرية رسخت أقدامها بقوة في مجال القضاء، موجهة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى وإرادته السياسية الحكيمة المنصفة للمرأة لإهدائه المرأة المصرية عصرا ذهبيا حقيقيا يمهد الطريق ويصهر الحواجز الحديدية أمامها.

جاء ذلك خلال افتتاحها والمستشار عمر مروان وزير العدل والمستشار أبوبكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة اليوم الثلاثاء التدريب التفاعلي لعضوات هيئة قضايا الدولة حول مهارات وفنون التواصل والقيادة ومناهضة العنف ضد المرأة وذلك بحضور القاضية أمل عمار عضو المجلس ومساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، ومجموعة من مستشارات هيئة قضايا الدولة.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى القرار التاريخي للمجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين المرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة اعتبارا من أكتوبر المقبل، والذي كان بمثابة الحلم الذي تحقق حيث ناضلت المرأة المصرية من أجل الوصول إلى هذا المنصب على مدار 72 عاما.

وأكدت أن هذا الحلم تحقق بفضل دعم القيادة السياسية وإيمانها العميق بقدرات المرأة المصرية وبأن تمكينها هو واجب وطني وسيظل تاريخ الأول من أكتوبر من كل عام احتفالاً بقضاء مصر الشامخ الذي تتواجد المرأة المصرية بجميع هيئاته دون تمييز.

وكشفت عن العديد من النجاحات التي حققتها المرأة في مجال القضاء، مما أهلها للوصول إلى مناصب ودرجات عليا حيث وصلت إلى منصب مساعدة لوزير العدل في شؤون المرأة والطفل وتم تعيين 4 قاضيات منصة لمحاكم الجنايات في مصر ورئيسة للمحكمة الاقتصادية وأول قاضية ترأس دائرة مدنية من دوائر محاكم الاستئناف العالي وتعيين ثاني قاضية نائبة للمحكمة الدستورية العليا منذ إنشائها.

وأعربت عن فخرها بتواجدها داخل حصن العدالة المصري "وزارة العدل" بقيادة المستشار الجليل عمر مروان الداعم والمساند الدائم لقضايا المرأة ورعايته لحقوقها انتصاره لها دوما عبر إصدار العديد من التشريعات والقوانين لصالح المرأة والتي تأتي تماشياً مع توجهات الدولة المصرية بدعم ومساندة المرأة المصرية وتمكينها.

وقالت "سيذكر التاريخ للمستشار عمر مروان وزير العدل بأنه وعد وأوفى بتمكين المرأة بالمناصب العليا بالهيئات القضائية دون أي تمييز" .

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن تقديرها للمستشار أبو بكر الصديق رئيس هيئة قضايا الدولة والتي تعد أحد أعمدة السلطة القضائية في مصر لهذا التعاون المثمر في أول لقاء يجمعنا سوياً و لدعمه للمرأة داخل الهيئة.

وقالت إننا نفخر اليوم بتواجد أكثر من 20 عضوة بهيئة قضايا الدولة بالقاعة، مشيدة بدعم المستشار أبو بكر الصديق رئيس هيئة قضايا الدولة لوصول المرأة إلى المناصب القيادية أيضاً من خلال تعيين امرأتين في المناصب القيادية.

وأعربت عن تمنياتها بأن تشهد الفترة القادمة تعيين المزيد من السيدات في العديد من المناصب بالهيئة، متمنية لمستشارات هيئة قضايا الدولة خالص النجاح والتوفيق في مهام مناصبهن، مؤكدة لهن استعداد المجلس القومي للمرأة لتقديم كافة أشكال الدعم الممكنة لمساعدتهن بأية معلومات وبيانات تخص قضايا المرأة.