على مساحة 80 ألف متر مربع.. معرض القاهرة الدولي 2021 في أرقام

كتب- مصراوي:

انطلق المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل النسخة "52" لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم الثلاثاء، المقرر انعقاده في الفترة من 30 يونيو حتى 15 يوليو 2021 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

جاء ذلك في حضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، وعدد من قيادات الوزارة والناشرين.

ونستعرض في ما يلي أبرز ملامح الدورة المقبلة من المعرض، من خلال أبرز الأرقام الرسمية حول المعرض الذي يعتبر الأضخم في العالم هذه الدورة..

- يبلغ إجمالي مساحة المعرض 80 ألف متر مربع.

- إجمالي مساحة (4) قاعات العرض 40 ألف متر مربع.

- المساحة المستغلة (18591 مترًا مربعًا).

- عدد الأجنحة في المعرض 756 جناحًا.

- عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والأجنبية 823 دار نشر.

- عدد الناشرين المصريين (نشر عام) 344 دار نشر.

- عدد الناشرين المصريين (كتاب أجنبي) 40 ناشرًا.

- عدد الناشرين المصريين (كتاب الأطفال) 47 دار نشر.

- عدد الناشرين المصريين (وسائل تعليمية) 27 دار نشر.

- عدد الناشرين المصريين (كتاب إسلامي وتراث) 98 دار نشر.

- عدد مكتبات سور الأزبكية 49 مكتبة.

- عدد الناشرين (كتاب صوتي) 1.

- عدد المشاركين ذوي القدرات الخاصة 5.

- عدد أجنحة مبادرة وزارة الثقافة المصرية "ثقافتك كتابك" 11 ناشرًا.

- عدد المؤسسات الصحفية 7.

- عدد أجنحة صالة العرض للدول والجهات ومؤسسات الدولة المصرية 54.

- يشارك في المعرض هذا العام 25 دولة من مختلف قارات العالم بواقع 7 دول إفريقية؛ هي: السودان، جنوب السودان، ليبيا، المغرب، تونس، إرتريا، الصومال، و12 دول آسيوية؛ هي: العراق، الكويت، الإمارات، الأردن، السعودية، لبنان، اليمن، فلسطين، البحرين، سوريا، اليابان، كوريا، و5 دول أوروبية؛ هي: صربيا، روسيا، اليونان، بريطانيا، إسبانيا، بالإضافة إلى أمريكا.

- تم تسكين 41 دار نشر جديدة، وفقًا لتعليمات الوزيرة، وطبقًا للقاعدة العامة وموافقة اللجنة العليا بتسكين من لديهم 50 عنوانًا فأكثر.

- تم تسكين كل 2 دار نشر في جناح مجمع، وتم تسكين عدد 3 دور نشر في الكتاب الأجنبي، وتم زيادة مساحة أجنحة عدد 18 دار نشر من مساحة 9م إلى 18م طبقاً لنفس القاعدة من 100 إصدار فأكثر ومَن قدم قائمة كتبه عند تقديم أوراق الاشتراك وبعد مراجعة أرقام الإيداع.