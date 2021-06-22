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رئيس هيئة الرقابة الإدرية: لأول مره دفعة جديدة تضم كوادر مدنية وعناصر نسائية

03:41 م الثلاثاء 22 يونيو 2021
رئيس هيئة الرقابة الإدرية: لأول مره دفعة جديدة تضم كوادر مدنية وعناصر نسائية

الرقابة الادارية

كتب- محمد سامي:

قال اللواء حسن عبدالشافي رئيس هيئة الرقابة الادرية، إنه ترسيخاً لمبادئ المساواة وتوجيهات القيادة السياسية بتمكين الشباب والمرأة، بدأت الهيئة إجراءات ضم دفعة جديدة ولأول مرة تشهد ترشيح كوادر من القطاعات المدنية والسيدات والآنسات لينضموا جنباً الى جنب مع أعضاء الهيئة في خدمة الوطن.

وأضاف خلال كلمته بالندوة تثقيفية تحت عنوان "تطور دور هيئة الرقابة الإدارية فى مكافحة الفساد ودعم جهود التنمية الشاملة بالدولة المصرية"، والتي تتواكب مع احتفالات هيئة الرقابة الإدارية بمرور 57 عاما على تأسيسها في الـ25 من يونيو1964 وتنظمها الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.​

الرقابة الإدرية اللواء حسن عبدالشافي تمكين الشباب والمرأة

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