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بمساحة 60 ألف متر.. بدر التبادلية.. تفاصيل أكبر محطة بمشروع القطار الكهربائي

04:00 م الثلاثاء 22 يونيو 2021
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  • عرض 37 صورة
  • عرض 37 صورة
  • عرض 37 صورة
  • عرض 37 صورة
  • عرض 37 صورة
  • عرض 37 صورة
  • عرض 37 صورة
  • عرض 37 صورة
  • عرض 37 صورة
  • عرض 37 صورة
  • عرض 37 صورة
  • عرض 37 صورة
  • عرض 37 صورة
  • عرض 37 صورة
  • عرض 37 صورة
  • عرض 37 صورة
  • عرض 37 صورة
  • عرض 37 صورة
  • عرض 37 صورة
  • عرض 37 صورة
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كتب- محمد نصار:

تصوير- نادر نبيل:

كشف المهندس إسلام سليم مدير تنفيذي بمشروع القطار الكهربائي، تفاصيل إنشاء محطة بدر التبادلية والتي تعد أكبر محطات مشروع القطار الكهربائي.

وقال إسلام، لمصراوي، إن المحطة هي السادسة من حيث الترتيب في عدد محطات القطار القادم من محطة الانطلاق في عدلي منصور، وتكتسب أهميتها الكبرى كونها تمثل نقطة ارتكاز تفضي إلى وصلتين الأولى متجهة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والثانية متجهة إلى العاشر من رمضان.

وأضاف: المحطة مقامة على مساحة 60 ألف متر مربع، منها 9 آلاف متر مباني والمساحة المتبقية باركينج لانتظار السيارات ومنطقة خدمات، ويخرج منها وصلتين في اتجاه العاصمة ووصلتين في اتجاه العاشر من رمضان.

وتابع: يوجد فيها 2 محطة كهرباء لأعمال التغذية للمحطة، وأعمال التشطيبات أوشكت على الانتهاء في حين انتهت الأعمال الإنشائية بالكامل وهي لتغذية المشروع بالكامل بالكهرباء، كما يوجد أيضا نفق بدر، أسفل النفق يؤدي لاتجاه العاصمة، وأعلاه لاتجاه العاشر من رمضان.

وأشار إلى أنه يوجد مدخلين للمحطة مكونين من دورين، وقطع التذاكر سيكون من خلال الطابق الثاني ومن ثم ينزل الراكب لمستوى القطار في الطابق الأول عبر 8 سلالم درج، و6 سلالم كهربائية، و2 مصعد أحدهما على الرصيف الشمالي والآخر على الجنوبي.

وحول مستويات العمل في المحطة، قال: نعمل بنظام الورديات، وفي اليوم يوجد ورديتين على مدار 24 ساعة وكل وردية يعمل بها نحو 200 عامل، ويتم العمل في الوردية الأولى من الساعة 7 صباحا حتى 7 مساء بنظام التناوب.

مشروع القطار الكهربائي القطار الكهربائي العاصمة الإدارية الجديدة محطة بدر التبادلية

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