لأول مرة.. مغنية الأوبرا العالمية فرح الديباني على مسرح النافورة

١٠٠ ألف شخص يوميًّا.. هيثم الحاج يكشف عن أقصى حد لدخول معرض الكتاب

تنظم دار الأوبرا المصرية، بالتعاون مع المركز الثقافي الفرنسي، لأول مرة، حفلا للميتزوسوبرانو المصرية العالمية فرح الديباني، والذي يقام تحت عنوان (رحلة البحر المتوسط) بمصاحبة أوركسترا les cordes croisées، ويضم مجموعة من العازفين المصريين والفرنسيين وذلك في الثامنة مساء الخميس ٢٤ يونيو علي مسرح النافورة.

يتضمن البرنامج مختارات متفردة من أشهر الأعمال الغنائية العربية لعظماء المطربين منهم أسمهان، فيروز، داليدا، بالإضافة إلي مقتطفات من أشهر الأوبرات الفرنسية والإسبانية التى أعاد توزيعها الموسيقار أحمد الموجي وإخراج موسيقي مصطفي فهمي .

الجدير بالذكر أن فرح الديباني أول فتاة مصرية وعربية تغني في أوبرا باريس ونالت العديد من الجوائز العالمية منها جائزة مؤسسة فاجنر بعد اختيارها كأفضل موهبة اوبرالية شابة من قبل مجلة عالم الأوبرا في ألمانيا، جائزة حسن كامي وتم تكريمها من قبل أوبرا باريس عام 2019 بالإضافة إلي تكريمها بمؤتمر الشباب وجامعة النيل.