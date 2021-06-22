تطبق الأسبوع المقبل.. إجراءات جديدة لاستخراج البطاقات التموينية وإضافة المواليد

كتب- محمد سامي:

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، أول يوليو المقبل، زيادة الحد الأدنى للدخل الشهري لاستخراج بطاقات التموين الجديدة لأول مرة للفئات الأولى بالرعاية إلى 2400 جنيه بدلًا من 1500 جنيه.

ويحق للشخص، حسب وزارة التموين، الذي يتقاضى دخلًا شهريًّا 2400 جنيه أو أقل أن يستخرج بطاقة تموين له بحد أقصى أربعة أفراد في البطاقة، وكذلك لمن يتقاضى معاشًا حتى 1500 جنيه اعتبارًا من نهاية الأسبوع المقبل، أول يوليو، ويتم استخراج بطاقات التموين للفئات المستفيدة من معاشات الضمان الاجتماعي والسادات ومبارك وتكافل وكرامة والأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة وأصحاب الأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك القُصّر الذين ليس لهم عائل أو دخل ثابت لوفاة الوالدين، بالإضافة إلى استخراج بطاقات للعمالة الموسمية المؤقتة، والعاملين بالزراعة والباعة الجائلين وعمال التراحيل والسائقين والمهنيين والحرفيين من ذوي الأعمال الحرة أصحاب الدخول الضئيلة، والمتعطلين ومن في حكمهم والحاصلين على مؤهلات دراسية وما زالوا دون عمل، بموجب بحث اجتماعي ودخل شهري بحد أقصى 2400 جنيه شهريًّا.

وجددت وزارة التموين والتجارة الداخلية التأكيد أن المواطنين أصحاب البطاقات التموينية، خلال تقدمهم بطلبات بهدف الحصول على الخدمات من خلال موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية بضرورة توخي الحذر خلال تسجيل البيانات والحرص على دقة المعلومات التي يقوم المواطن بتسجيلها إلكترونيًّا؛ خصوصًا في ما يتعلق بإضافة المواليد الجديدة أو استخراج البطاقات أو إضافة الزوجة المحرومة من الدعم، وهي غير المقيدة على أية بطاقة تموين بأن يحق لزوجها إضافتها إلى بطاقته بنفس شروط إضافة المواليد الجديدة، وأنه في حال إثبات أي تزوير في أي بيان من بيانات البطاقة سوف يتم إلغاء البطاقة نهائيًّا وأيضًا المساءلة القانونية بالإدلاء ببيانات خاطئة في مستندات رسمية.