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غدا.. بدء الترشح لانتخابات أعضاء مجلس إدارة البورصة المصرية

02:04 م الثلاثاء 22 يونيو 2021
غدا.. بدء الترشح لانتخابات أعضاء مجلس إدارة البورصة المصرية

البورصة المصرية

كتبت – شيماء حفظي:

أعلنت البورصة المصرية، فتح باب الترشح لانتخابات أعضاء مجلس إدارة البورصة المصرية غداً الأربعاء.

وقالت البورصة في بيان مقتصب، اليوم، إنه سيتم فتح باب الترشح غدا الموافق 23/6/2021 في تمام الساعة 9:00 صباحاً.

وكانت البورصة المصرية أعلنت عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارتها لدورة جديدة (2021/2025) وفقاً لأحكام قرار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى رقم 95 لسنة 2017.

وقالت البورصة سابقا، إن من يرغب في الترشح لمجلس الإدارة عليه التوجه إلى مقر البورصة المصرية في "4 أ شارع الشريفين- وسط البلد – القاهرة" لسحب طلب الترشح أو طباعته من موقع البورصة المصرية الإلكترونى بداية من اليوم.

وأوضح البيان، أنه سيتم تقديم طلبات الترشح بذات المقر في الفترة من 23/6/2021 وحتى 29/6/2021 يومياً من الساعة 9:00 صباحاً وحتى الساعة 5:00 مساءً ولن يلتفت لأي طلبات ترد قبل أو بعد ذلك الموعد.

ومن المقرر انعقاد الانتخابات يوم السبت الموافق 17/7/2021 بمقر شركة مصر لنشر المعلومات EGID الكائن في "القطعة رقم 72 بالقطاع الأول مركز المدينة - مدينة القاهرة الجديدة "من الساعة 10:00 صباحًا إلى الساعة 8:00 مساًء، وفقا للبيان.

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