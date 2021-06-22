فيديو.. اكتمال الهيكل الخرساني لعدد من مباني مشروع تطوير "سور مجرى العيون"

كتب- محمد سامي:

قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، إنه تم الانتهاء من تشطيب واجهات عدد من المباني، واكتمال الهيكل الخرسانى لعدد آخر من المباني الجاري تنفيذها بمشروع تطوير منطقة "سور مجرى العيون"، بمحافظة القاهرة، كما يجرى بالتوازى تنفيذ أعمال تشطيب الوحدات السكنية.

وأوضح الوزير أن مشروع تطوير "منطقة سور مجرى العيون"، يشمل تنفيذ 79 عمارة تراثية بارتفاعات تتراوح بين (أرضي و3 أدوار – أرضي و4 أدوار – أرضي و5 أدوار – أرضي و6 أدوار)، تضم 1924 وحدة سكنية، و18 وحدة تجارية بالدور الأرضى ببعض العمارات، بجانب تنفيذ مول تجاري إداري ترفيهي، على مساحة 51 ألف م2، ويضم مطاعم وسينمات، وغيرها من الأنشطة، وجراج يسع 1355 سيارة، بالإضافة إلى مسرح رئيسي مكشوف أمام المول.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن مشروع تطوير منطقة "سور مجرى العيون"، يأتي ضمن مشروع تطوير منطقة الفسطاط بمحافظة القاهرة، وذلك في إطار تطوير القاهرة التاريخية وعودتها لممارسة دورها التاريخي والحضاري والثقافي.

وفي سياق منفصل، زار المهندس خالد شاهين رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة المشرف على مدينة غرب بورسعيد، يرافقه مجموعة من العاملين بمختلف الإدارات بالجهاز، مدينة غرب بورسعيد؛ لمتابعة أهم المشروعات والكيانات داخل القرار الجمهوري رقم550 لسنة 2019، بشأن إقامة مجتمع عمراني جديد (مدينة غرب بورسعيد)، حيث أشار المهندس خالد شاهين إلى أن الهدف من الزيارة هو التعرف على الكيانات الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري، وآليات التعامل معها.

ووجه المهندس خالد شاهين، بدراسة الملفات للكيانات القائمة وسرعة البدء في طرح الأعمال الاستشارية للرفع المساحي والرؤية المستقبلية لتصبح المدينة مطابقة لمعايير الاستدامة في بناء مدن الجيل الرابع الذكية، واستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية، مضيفاً أنه من المقرر أن يتم تكثيف الزيارات في الفترة المقبلة، ووضع خطط تنموية للتيسير على المواطنين والمستثمرين بالمنطقة.