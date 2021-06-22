Masrawy logo white

في 3 مستشفيات.. الصحة تعلن عدد مصابي حادث قطار الإسكندرية (بيان رسمي)

12:56 م الثلاثاء 22 يونيو 2021
في 3 مستشفيات.. الصحة تعلن عدد مصابي حادث قطار الإسكندرية (بيان رسمي)

الدكتورة هالة زايد

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، إصابة ٤٠ مواطناً، في حادث قطار الإسكندرية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ ٢٧ سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفيات (رأس التين العام، وجمال حمادة المركزي، وشرق المدينة)، وتنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بالجسد، مؤكداً أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات لحين تماثلهم للشفاء.

وأكد «مجاهد» أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تتابع تطورات الحالة الصحية للمصابين، حيث وجهت وكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسكندرية بالمرور على المستشفيات لمتابعة الحالة الصحية للمصابين، والتأكد من تقديم كافة سبل الرعاية الطبية لهم، متمنيةً لهم الشفاء العاجل.

خالد مجاهد وزارة الصحة حادث قطار الإسكندرية هالة زايد حادث قطار قطار

الخبر التالى:

"السبكي" يعلن التعاون مع شركة فيليبس العالمية لرقمنة الخدمات الصحية بالتأمين الصحي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
509

إصابات اليوم

39

وفيات اليوم

440

متعافون اليوم

277797

إجمالي الإصابات

15898

إجمالي الوفيات

206053

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:في 3 مستشفيات.. الصحة تعلن عدد مصابي حادث قطار الإسكندرية (بيان رسمي)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا