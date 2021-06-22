Masrawy logo white

جهاز العبور: التحفظ على ١٥٠ " توك توك" و ١٠٠ تروسيكل خاص بالنباشين

12:43 م الثلاثاء 22 يونيو 2021
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إنه تم شن حملة مكبرة لرفع الإشغالات وضبط المخالفات بالتعاون مع قوة قسم شرطة تعمير العبور وشرطة المرافق، مضيفاً أن الحملة استهدفت الحى الأول ومناطق تجمع الباعة الجائلين بالمدينة، وذلك استمراراً للجهود المبذولة من قبل الجهاز لمواجهة الظواهر العشوائية بالمدينة.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، أن الحملة أسفرت عن تحرير ٣٢ محضر مخالفة إشغال وتنفيذ ١٧ قرار غلق وتشميع للوحدات السكنية التى قامت بتغيير النشاط من سكنى إلى إدارى مع رفع عدادات المرافق عن الوحدات المخالفة.

وأكد رئيس الجهاز استمرار استهداف الحملات بصفة دورية لكافة مظاهر العشوائية بالمدينة، حفاظاً على الرونق الحضارى المميز لمدينة العبور.

ومن جهة أخرى، أوضح اللواء أسامة عبدالعليم، مدير أمن الجهاز، أنه تم التنسيق مع إدارة المرور فى إطار تنفيذ قرار رئيس الجهاز بمنع التكاتك والنباشين بمدينة العبور، وتم التحفظ على ١٣ مركبة "توك توك" و ١٩ تروسيكل خاص بالنباشين مع تحرير المحاضر القانونية اللازمة، لافتاً إلى أنه تم التحفظ حتى الآن على إجمالى ١٥٠ مركبة " توك توك"، و ١٠٠ تروسيكل.

عبدالرءوف الغيطي جهاز تنمية مدينة العبور النباشين توك توك قسم شرطة تعمير العبور شرطة المرافق

الخبر التالى:

للحاصلات على الإعدادية الأزهرية.. الشروط والأوراق المطلوبة للالتحاق بالمعهد الفني للتمريض

كورونا.. لحظة بلحظة

509

إصابات اليوم

39

وفيات اليوم

440

متعافون اليوم

277797

إجمالي الإصابات

15898

إجمالي الوفيات

206053

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:في 3 مستشفيات.. الصحة تعلن عدد مصابي حادث قطار الإسكندرية (بيان رسمي)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا