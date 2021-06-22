خطرهم كالإرهاب.. طلب برلماني بالضرب بيد من حديد على معوِّقي تطوير السكة الحديد

كتب- مصراوي:

طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بالضرب بيد من حديد على كل العناصر التي تعوق عملية التطوير داخل مرفق السكة الحديد.

وأكد زين الدين أن التهاون في مواجهة هذه العناصر "جريمة في حق الوطن"، وتستر على فساد يعاقب عليه القانون.

وأشار عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، في تصريحات أدلى بها اليوم الثلاثاء، إلى أن استمرار حوادث القطارات بهذه الصورة وما تسببه من ضحايا وخسائر مادية يتطلب تطهير هذا المرفق؛ لا سيما أن أغلب التحقيقات عقب كل حادث تثبت وجود إهمال من بعض الموظفين.

ولفت زين الدين إلى إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذي سبق ووافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، والذي يسمح بفصل من يثبت تعاطيه المخدرات، مشددًا على سرعة تطبيق القانون، لا سيما في جهات العمل والمرافق العامة المهمة؛ لمواجهة العناصر التي تمثل خطورة على حياة المواطنين.

وتابع عضو مجلس النواب: الموظف متعاطي المخدرات المسؤول عن حياة المواطنين، وكذلك الموظف المتعمد إعاقة أي خطوات للتطوير، هما نموذجان ومثالان خطيران على المجتمع؛ لا تقل خطورتاهما عن الإرهاب الذي تواجهه البلاد، والذي يستهدف عرقلة خطوات التنمية بها.

وقال زين الدين: للأسف الشديد يمتد تأثير تلك العناصر السيئة إلى العناصر الإيجابية في مرافق مهمة مثل السكة الحديد، حيث يبثون داخلهم روح الفشل والإحباط؛ وهو ما يمثل خطورة أكبر أيضًا.

وطالب عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب بضرورة مواجهة تلك العناصر السيئة، وفي الوقت نفسه مكافأة وتشجيع العناصر الإيجابية حتى يتم بث روح الانتماء وحب الوطن داخل تلك المرافق المهمة.