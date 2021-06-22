إنجاز كبير.. "صحة النواب" تشيد بتوفير دواء "ضمور العضلات" بالسوق المصرية

كتب- نشأت علي:

قالت النائبة الدكتورة هناء سرور، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن تسجيل أول دواء للمواطنين مصابي مرض ضمور العضلات وتوفيره بسوق الدواء المصرية خطوة ممتازة وإنجاز كبير وله آثار إيجابية قوية في علاج هؤلاء المرضى الذين يعانون أشد المعاناة.

وأكدت النائبة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن هذا القرار جاء في ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي واهتمامه بالمواطنين مصابي ضمور العضلات، وتوفير العلاج اللازم لهم، وتخفيف معاناتهم والاستجابة لمطلبهم.

ووجهت سرور الشكر إلى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصري؛ للاستجابة لدعم مرضى ضمور العضلات وتقليل معاناتهم بسرعة تسجيل أول دواء لهم بالسوق المصرية وتخفيف معاناة وآلام هؤلاء المرضى؛ حيث كانوا يستغيثون من أجل توفير العلاج، الأمر الذي دفع هيئة الدواء المصرية إلى العمل بأقصى طاقة ممكنة من أجل تخفيف الألم، وتوفير الدواء المعالج لمرض ضمور العضلات في سوق الدواء المصرية.

وطالبت عضو مجلس النواب الحكومة بسرعة توفير أيضًا علاج لمرض دوشين، حيث إنها وأعضاء مجلس النواب طالبوا بتوفير علاج لهؤلاء المرضى خلال اجتماع لجنة الصحة بالنواب.