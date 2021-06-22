بروتوكول تعاون بين "الإنتاج الحربي" و"قومي المرأة" (صور)

كتبت - نور العمروسي:

شهد المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي والمجلس القومي للمرآة بشأن تجديد التعاون بين الطرفين في عدد من المجالات.

وقام بتوقيع البروتوكول المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفي نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومي للمرأة، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أن هذا البروتوكول يهدف إلى قيام الشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي بتوريد المستلزمات الخاصة للمجلس القومي لرفع كفاءة منشآته، إلى جانب المشاركة في تنفيذ المشروعات التي يقوم بها المجلس القومي للمرأة وتقديم كافة الاستشارات الهندسية، وكذلك توريد المستلزمات اللازمة لتنفيذ المشروعات التي يقوم بها المجلس القومي للمرأة من إقامة محطات الطاقة الشمسية، وتدبير المعدات الخفيفة والثقيلة والسيارات والمركبات بجميع أنواعها، والأثاث العادي والمكتبي، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وشاشات العرض، المستلزمات الطبية اللازمة للمستشفيات والعيادات، وعدادات المياه والكهرباء الذكية ومسبوقة الدفع.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن المرأة المصرية لعبت خلال السنوات الماضية دور مهم في تاريخ الوطن، مشيراً إلى أن المرأة داخل "الإنتاج الحربي" تمثل ركيزة أساسية.

ومن جهتها، أعربت الدكتورة مايا مرسى عن ثقتها فيما تمتلكه وزارة الإنتاج الحربي من مقومات تكنولوجية وفنية، يسعى المجلس للاستفادة منها في إطار التعاون والتكامل بين أجهزة الدولة المختلفة من أجل تنفيذ مشروعات لصالح خدمة المرأة والمجتمع، وبما يحقق الاستفادة من دعم المنتج المصرى والحد من الاستيراد.

وأضافت أن تواجدها اليوم بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي ما هو إلا تأكيد على نجاح التعاون بين المجلس القومي للمرأة ووزارة الإنتاج الحربي، والذى بدأ في أبريل عام 2019.

وبدوره، أكد محمد عيد بكر المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة أن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار استراتيجية العمل بالوزارة، وهي التكامل والتعاون مع كافة المؤسسات بالدولة، بما يخدم المواطن المصري في المقام الأول.​