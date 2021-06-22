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​​برلمانية: 90 مليار جنيه حجم الاقتصاد غير الرسمي لـ"التوك توك"

04:00 ص الثلاثاء 22 يونيو 2021
​​برلمانية: 90 مليار جنيه حجم الاقتصاد غير الرسمي لـ"التوك توك"

التوك توك في مصر

(مصراوي):

أشادت مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، بالأخبار الصادرة عن اجتماع الحكومة الخاصة بمناقشة تقنين أوضاع الـ"توك توك"، مضيفة أن هذا يعد تفاعلًا إيجابيًا من الحكومة بما يصدر عن مجلس النواب في القضايا التي تهم المواطنين.

وأضافت: "لازلت أؤكد أهمية الربط بين الأبعاد الأمنية والجنائية والاقتصادية لقضية التوكتوك، حيث الحاجة لوضع ضوابط أمنية لتقليل الحوادث والجرائم ونسب التسرب من التعليم للأطفال، واقتصاديًا تتمثل في أهمية إدماج منظومة التوكتوك التي تشمل 2 ونصف مليون مركبة داخل الاقتصاد الرسمي، خاصة مع أهميته كوسيلة نقل وحيدة داخل القرى والكثير من الأحياء".

وأكدت أن حجم الاقتصاد المرتبط بالتوكتوك يزيد عن 90 مليار جنيه سنويًا، بحسب ما تقدمت به في طلب الإحاطة، وبالتالي الأهمية كبيرة جدًا لإدماج هذه المنظومة بالاقتصاد الرسمي في شكل ضرائب وتأمينات ومعاشات.

التوك توك مها عبدالناصر مجلس النواب الحزب المصري الديمقراطي

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