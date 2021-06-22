"القطر سحب الأتوبيس".. شاهد عيان يروي تفاصيل حادث قطار حلوان |فيديو

كتب- محمود الشوربجي:

قال أحد شهود العيان لحادث اصطدام قطار حلوان بـ 2 ميني باص، إن القطار سحب أحد الأتوبيسات لمسافة طويلة نتيجة شدة التصادم.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "مصراوي"، أن الأتوبيسين كانا يقفان على جانبي السكة الحديد، ما دفع القطار للاصطدام بهما في اتجاهين مختلفين، ومصرع فتاتين أسفل كل أتوبيس.

أشار إلى أن أهالي المنطقة قاما بإنقاذ عدد من المصابين وإخراجهما أسفل حطام التصادم، وذلك لحين وصول عربات الإسعاف لمكان التصادم، ونقل جميع المصابين للمستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم، مصرع مواطنين اثنين وإصابة 6 آخرين، في حادث تصادم قطار بضائع بأتوبيس بمدينة حلوان، بمحافظة القاهرة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، المتحدث الرسمى للوزارة- أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ16 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفيي (حلوان العام، والنصر للتأمين الصحي بحلوان)، لافتًا إلى أن الإصابات بسيطة وتنوعت بين كسور وكدمات وسحجات بأماكن متفرقة من الجسد.

وأكد "مجاهد" أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة؛ لحين تحسن حالاتهم الصحية وتماثلهم للشفاء.

وأكد "مجاهد" أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وجهت وكيل وزارة الصحة بمحافظة القاهرة بتفقد الحالة الصحية للمصابين، والتأكد من تقديم كل سبل الرعاية الطبية لهم.