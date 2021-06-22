بحث استراتيجي بأكاديمية ناصر: هيئة الاستعلامات تساهم في تحقيق الأمن القومي

كتب- مينا غالي:

أكد باحث بأكاديمية ناصر العسكرية العليا قدرة الهيئة العامة للاستعلامات على الاضطلاع بدور أكبر في المساهمة في تحقيق متطلبات الأمن القومي المصري انطلاقاً من الأهمية الكبرى والمتزايدة للإعلام في التأثير في الشعوب ودعم الخطط الوطنية في مجال الأمن القومي بمفهومه الشامل.

جاء ذلك في الدراسة العلمية التي قدمها الباحث أحمد يحيي مجلي – القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية لشئون مكاتب رئيس الهيئة - وحصل من خلالها على درجة الزمالة من أكاديمية ناصر العسكرية العليا، وأقيم حفل التخرج مساء أمس 20 يونيو بتشريف الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس اركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية.

ويذكر أن الباحث أوضح في دراسته إن الهيئة العامة للاستعلامات باعتبارها هيئة إعلامية حكومية يمكنها القيام بالعديد من الأدوار من أجل تحقيق أهداف ومتطلبات الأمن القومي المصري ومواجهة الحملات الإعلامية الداخلية والخارجية التي تستهدف صورة مصر وتماسك شعبها في سياق حروب الجيل الرابع.

وأضاف الباحث أحمد يحيي أن الدراسة التي قدمها تتضمن خططًا متكاملة لكيفية أداء الهيئة لهذا الدور من خلال ما تملكه من أدوات في مجال العمل الإعلامي الخارجي والداخلي مثل المكاتب الإعلامية الملحقة بسفارات مصر بالخارج، والمراكز الإعلامية الداخلية في كافة محافظات مصر، إضافة إلى الإصدارات المطبوعة والالكترونية ومواقع الهيئة على شبكة الإنترنت فضلًا عن دورها في مجال تنظيم عمل المراسلين الأجانب الموجودين في مصر وإمدادهم بالمعلومات الصحيحة التي تدحض الدعاية المضادة التي تتعرض لها مصر.