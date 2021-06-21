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"هانزل بكرة الصبح".. الوزير: الرئيس السيسي كلفني بإزالة جميع التعديات على حرم السكة الحديد

10:51 م الإثنين 21 يونيو 2021
"هانزل بكرة الصبح".. الوزير: الرئيس السيسي كلفني بإزالة جميع التعديات على حرم السكة الحديد

وزير النقل كامل الوزير

(مصراوي):

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلفه اليوم، بإزالة التعديات من حرم السكة الحديد.

وأضاف وزير النقل، خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي"، إن "سائق حلوان" في واقعة الاصطدام بأتوبيس نقل عمال اليوم، اصطحب اليد الخاص بالقطار وسلّم نفسه فورًا للشرطة، لمنع حدوث أي احتكاك مع المواطنين.

وتابع وزير النقل: "تحليل المخدرات أثبت عدم تعاطي السائق أي مواد مخدرة".

وأضاف قائلاً: "توجيهات الرئيس بالنزول من صباح باكر لإزالة جميع التعديات المخالفة في منطقة حلوان وغيرها".

كامل الوزير السيسي التعديات على حرم السكة الحديد حادث تصادم حلوان

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