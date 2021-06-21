هذه الفئات لها حق زيارة متحف الحضارة مجانًا

(مصراوي):

عُقد مساء اليوم الاثنين، اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، برئاسة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، و ذلك بمقر المتحف بالفسطاط.

وخلال الاجتماع تم اعتماد اللائحة الخاصة بالتصوير التجاري بهيئة المتحف والتي تضمنت تصوير البرامج الحوارية والأفلام التسجيلة والوثائقية والسينمائية والإعلانية.

كما تم التأكيد على استمرار تطبيق الإعفاء على الفئات المعفاة من دفع رسوم تذاكر دخول المتحف ماعدا يومي الجمعة والسبت وهم: (ذوي الاحتياجات الخاصة المصريين مع مرافق واحد مصري، الصحفيين المصريين والأجانب الحاملين لكارنية المركز الصحفي للمراسلين الأجانب، وأبناء وزوجات الشهداء ومصابي الحروب والمحاربين القدماء، وطلبة كليات كل من الآثار، والسياحة والفنادق قسم إرشاد، و الآداب أقسام التاريخ والحضارة والآثار، والهندسة والفنون الجميلة قسم عمارة، والفنون التطبيقية قسم التصميم الداخلي، وطلبة التربية الفنية قسم تثقيفي، وطلبة ماجستير التراث وإدارة المواقع وعلوم المتاحف، بالإضافة إلى أعضاء نقابتي الفنانين التشكيليين والمرشدين السياحيين، والمصريين فوق الـ60 عامًا وطلاب المدارس الحكومية بمراحل الابتدائي والإعدادي وجمعيات دور الأيتام بخطاب مسبق، والأطفال حتى سن 6 سنوات جميع أيام الأسبوع، والسفراء وزوجاتهم بالإضافة إلى أطقم الجيش الأبيض والتمريض بحد أقصى 3 مرافقين حتى نهاية عام 2021).