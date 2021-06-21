متحدث "الكهرباء": رفع الأسعار مستمر لـ4 سنوات أخرى (فيديو)

(مصراوي):

قال أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إنه تمت هيكلة أسعار الكهرباء وفق خطة مدتها 5 سنوات، انتهى منها سنة ومتبقي 4 أخرى وتم الإعلان عنها بالكامل، مضيفًا: "أسعار الكهرباء ستظل ثابتة بداية من يوليو المقبل، ومنها أسعار الاستهلاكات الصناعية".

وأضاف حمزة في مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" عبر قناة "صدى البلد": "من يزيد استهلاكه عن ألف كيلو وات لن يشهد زيادة في أسعار الكهرباء".

وتابع: "بداية من يوليو سيكون هناك زيادة في أسعار الشرائح الأقل من ألف كليو وات، وعلى سبيل المثال سيكون هناك ارتفاع في أسعار الكهرباء على الشريحة الأولى والثانية بزيادة 10 قروش".

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