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متحدث "الكهرباء": رفع الأسعار مستمر لـ4 سنوات أخرى (فيديو)

10:15 م الإثنين 21 يونيو 2021
متحدث "الكهرباء": رفع الأسعار مستمر لـ4 سنوات أخرى (فيديو)

الكهرباء

(مصراوي):

قال أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إنه تمت هيكلة أسعار الكهرباء وفق خطة مدتها 5 سنوات، انتهى منها سنة ومتبقي 4 أخرى وتم الإعلان عنها بالكامل، مضيفًا: "أسعار الكهرباء ستظل ثابتة بداية من يوليو المقبل، ومنها أسعار الاستهلاكات الصناعية".

وأضاف حمزة في مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" عبر قناة "صدى البلد": "من يزيد استهلاكه عن ألف كيلو وات لن يشهد زيادة في أسعار الكهرباء".

وتابع: "بداية من يوليو سيكون هناك زيادة في أسعار الشرائح الأقل من ألف كليو وات، وعلى سبيل المثال سيكون هناك ارتفاع في أسعار الكهرباء على الشريحة الأولى والثانية بزيادة 10 قروش".

الفيديو..

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