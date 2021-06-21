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مناول وسيارات على خط السكة الحديد.. تحذير من تكرار حادثة قطار حلوان (صور)

09:56 م الإثنين 21 يونيو 2021
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كتب- أسامة علي:

حصل "مصراوي" على مجموعة صور بالقرب من موقع حادث اصطدام قطار بأتوبيسين في منطقة حلوان.

وشهدت منطقة كفر العلو بمنطقة حلوان، اليوم الاثنين، حادث اصطدام قطار بضائع بأتوبيسين عمال.

وأظهرت الصور وجود سيارات تركن على جانبي خط السكة الحديد بخط "التبين / العباسية"، كما تظهر الصور وجود منازل على امتداد خط السكة الحديد، ما ينذر بتكرار الكارثة مرة أخرى.

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل، لـ"مصراوي"، إن اصطدام قطار حلوان باتوبيس عمال، أسفر عن مصرع اثنين وإصابة 6 آخرين.

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