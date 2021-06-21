"عمال مصر" يطالب بكشف ملابسات حادث قطار حلوان.. وتعويض الضحايا

كتب- يوسف عفيفي:

طالب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بسرعة تحقيق وكشف ملابسات حادث التصادم الذي وقع اليوم الإثنين بين قطار وحافلة نقل عمال تابع لأحد المصانع، في منطقة كفر العلو فى حلوان، حيث لقي عاملين مصرعهما وأصيب 6 آخرين، مشددًا على أهمية سرعة تعويض الضحايا.

وقال حسن شحاتة الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في تصريحات صحفية، إن الإتحاد العام ونقاباته العامة يتقدمون بخالص العزاء الى أسر الضحايا من المتوفيين، داعيا إلى الشفاء العاجل للمصابين.

وكانت سيارات الإسعاف والحماية المدنية والشرطة قد هرعت إلى مكان التصادم، ونقلت الإسعاف المصابين إلى المستشفيات.

وتتابع غرفة العمليات المركزية تتابع لحظة بلحظة، لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء حادث التصادم، وستشكل لجنة فنية من الهيئة العامة لسكك حديد مصر، لإرسالها إلى مقر الحادث، للوقوف على كافة الأسباب والتفاصيل الخاصة به.

وكشف مصدر مطلع في هيئة السكة الحديد، أن جميع الوفيات نساء، بينهن جثتان مجهولتان، كما أن المصابين من النساء، وهن عاملات في مصنع ملابس.

وأعلنت هيئه سكك حديد مصر، أنه في تمام الساعه 17.45 مساء اليوم أثناء مسير قطار بضائع محمل بالرخام على خط التبين / العباسية في المسافة بين التبين وحلوان تصادم القطار بعدد 2 ميني باص متوقفين في منطقة سكنية على مسافه قريبه جدا من السكه ومتعارضين مع مسار القطار وفي مكان لايوجد به أي مزلقانات أو أماكن معده للعبور أو منطقة انتظار سيارات وحاول السائق التوقف ولم يتمكن من ذلك مما أدى إلى احتكاكه بأحدهما واصطدامه بالأخر وجاري المتابعة.

