أول تحرك من محافظة القاهرة بشأن ضحايا حادث قطار حلوان

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كتب- محمد نصار:

تفقد منذ قليل اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة موقع حادث تصادم قطار حلوان مع عدد 2 ميني باص تابعين لإحدى شركات الملابس بمدينة 15 مايو.

كما تفقد محافظ القاهرة مستشفي النصر للتأمين الصحى بحلوان للاطمئنان على حالة المصابين الذين تم نقلهم إليها ومتابعة تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

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