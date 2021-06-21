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الصحة تكشف الحالة الصحية لمصابي حادث قطار حلوان

08:28 م الإثنين 21 يونيو 2021
الصحة تكشف الحالة الصحية لمصابي حادث قطار حلوان

هالة زايد وزيرة الصحة

كتب - أحمد جمعة:

كشفت وزارة الصحة والسكان، مساء الإثنين، عن الحالة الصحية لمصابي حادث قطار حلوان.

كانت الوزارة أعلنت مصرع مواطنين اثنين وإصابة 6 آخرين، في حادث تصادم قطار بضائع بأتوبيس بمدينة حلوان - محافظة القاهرة.

وأوضح بيان لوزارة الصحة، أنه تم نقل المصابين إلى مستشفيي (حلوان العام، والنصر للتأمين الصحي بحلوان)، لافتًا إلى أن الإصابات بسيطة وتنوعت بين كسور وكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد.

وأكد البيان أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات لحين تحسن حالتهم الصحية وتماثلهم للشفاء.

وزيرة الصحة وزارة الصحة حادث قطار حلوان مستشفى حلوان العام

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