Masrawy logo white

توجيه من وزيرة الصحة بشأن حادث قطار حلوان

08:27 م الإثنين 21 يونيو 2021
توجيه من وزيرة الصحة بشأن حادث قطار حلوان

هالة زايد وزيرة الصحة

كتب - أحمد جمعة:

قالت وزارة الصحة، إن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تتابع تطورات الحالة الصحية لمصابي حادث قطار حلوان لحظة بلحظة.

كانت الوزارة أعلنت مصرع مواطنين اثنين وإصابة 6 آخرين، في حادث تصادم قطار بضائع بأتوبيس بمدينة حلوان - محافظة القاهرة.

وبحسب بيان للوزارة، وجهت زايد وكيل وزارة الصحة بمحافظة القاهرة الدكتور محمد شوقي، بالمرور على المستشفيات لمتابعة الحالة الصحية للمصابين، والتأكد من تقديم كافة سبل الرعاية الطبية لهم.

وفور وقوع الحادث تم الدفع بـ 16 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفيي (حلوان العام، والنصر للتأمين الصحي بحلوان)، فيما كانت الإصابات بسيطة وتنوعت بين كسور وكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد.

هالة زايد وزارة الصحة حادث قطار حلوان حادث قطار مستشفيي حلوان العام

الخبر التالى:

الصحة تكشف الحالة الصحية لمصابي حادث قطار حلوان

كورونا.. لحظة بلحظة

532

إصابات اليوم

30

وفيات اليوم

456

متعافون اليوم

277288

إجمالي الإصابات

15859

إجمالي الوفيات

205613

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:أول تعليق من وزير النقل لـ"مصراوي" على حادث قطار حلوان

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا