توجيه من وزيرة الصحة بشأن حادث قطار حلوان

كتب - أحمد جمعة:

قالت وزارة الصحة، إن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تتابع تطورات الحالة الصحية لمصابي حادث قطار حلوان لحظة بلحظة.

كانت الوزارة أعلنت مصرع مواطنين اثنين وإصابة 6 آخرين، في حادث تصادم قطار بضائع بأتوبيس بمدينة حلوان - محافظة القاهرة.

وبحسب بيان للوزارة، وجهت زايد وكيل وزارة الصحة بمحافظة القاهرة الدكتور محمد شوقي، بالمرور على المستشفيات لمتابعة الحالة الصحية للمصابين، والتأكد من تقديم كافة سبل الرعاية الطبية لهم.

وفور وقوع الحادث تم الدفع بـ 16 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفيي (حلوان العام، والنصر للتأمين الصحي بحلوان)، فيما كانت الإصابات بسيطة وتنوعت بين كسور وكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد.