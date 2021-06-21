مصدر طبي: نقل ضحايا حادث قطار حلوان لمستشفيي النصر وحلوان

كتب- أحمد جمعة:

قال مصدر طبي بهيئة الإسعاف المصرية، إنه جرى نقل ضحايا حادث تصادم قطار بضائع بأتوبيس يقل عمال بمنطقة كفر العلو بحلوان، إلى مستشفيي النصر، وحلوان العام.

وأسفر الحادث عن سقوط حالتي وفاة و3 مصابين حتى الآن، وفق المصدر الطبي.

وأوضح المصدر في تصريحات لمصراوي، الاثنين، أنه جرى الدفع بـ10 سيارات إسعاف مجهزة إلى موقع الحادث لنقل الضحايا.

ولفت إلى مشاركة عدد من المواطنين في نقل بعض المصابين إلى المستشفيات عبر سياراتهم الخاصة.