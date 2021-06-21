أول تعليق من وزير النقل لـ"مصراوي" على حادث قطار حلوان
كتب- أسامة علي:
قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن اصطدام قطار حلوان بأتوبيس عمال أسفر عن وقوع 6 إصابات.
وأضاف الوزير لـ"مصراوي" أنه من بين هذه الإصابات 4 سحجات وكدمات.
وأكد مصدر مسئول بوزارة النقل أنه تم تشكيل لجنة فنية للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.
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