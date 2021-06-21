- أول تعليق من وزير النقل لـ"مصراوي" على حادث قطار حلوان

كتب- أسامة علي:

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن اصطدام قطار حلوان بأتوبيس عمال أسفر عن وقوع 6 إصابات.

وأضاف الوزير لـ"مصراوي" أنه من بين هذه الإصابات 4 سحجات وكدمات.

وأكد مصدر مسئول بوزارة النقل أنه تم تشكيل لجنة فنية للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

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